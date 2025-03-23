Защитники Украины возобновили контроль над населенным пунктом Надия в Луганской области: детали операции. Видео

Украинские военнослужащие зачистили от российских оккупантов населенный пункт Надия в Луганской области. Операция по освобождению села продолжалась около 30 часов.

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Общая площадь освобожденных от врага территорий – три квадратных километра. Об этом сообщили в Третьей штурмовой бригаде ВСУ.

Населенный пункт был освобожден силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона. Защитники Украины отметили, что операция по восстановлению контроля над населенным пунктом продолжалась 30 часов.

По словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Белецкого, во время захвата населенного пункта российская оккупационная армия понесла огромные потери. Также военнослужащие отметили, что путинские войска потратили на захват села два месяца.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков – 752-го и 254-го 20-й армии РФ", –сообщил Белецкий.

Напомним, российские войска продолжают атаковать украинские позиции на Курщине, однако не имеют продвижений. Украинские силы остановили россиян вдоль линии Гоголевка-Гуево.

Ранее сообщалось, что Силы обороны за сутки 22 марта уничтожили в боях примерно 495 единиц вооружения и техники оккупационных войск России. Также отминусовали около 1470 захватчиков.

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