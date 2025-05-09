Силы обороны отминусовали еще 1300 оккупантов и 120 единиц автотехники армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 205 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также ликвидировали и ранили около 1300 оккупантов.

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Общие потери живой силы врага с начала полномасштабной войны составляют примерно 963 270 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленные данные 9 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне Силы обороны обезвредили 36 артиллерийских систем (всего 27 588), четыре боевые бронированные машины (22 433), четыре танка (10 786), одну РСЗО (1380) и одно средство ПВО (1157) армии РФ.

В небе воины сбили 39 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 35 446), на земле сожгли 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 47 724).

Также за время этой войны ВСУ уничтожили 3875 единиц спецтехники, 3197 крылатых ракет, 372 самолета, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Артан Х", которое входит в спецподразделение "Артан" ГУР МО, на Запорожском направлении прямо на поле боя отбили побратимов из плена войск РФ. Спецназовцы ликвидировали на вражеской позиции всех оккупантов, которые применили против наших воинов химическое вещество.

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