Силы обороны поразили 9 районов сосредоточения личного состава армии РФ – Генштаб

В воскресенье, 16 июня, на фронте в Украине произошло 104 боевых столкновения воинов Сил обороны с российскими захватчиками. ВСУ продолжают наносить врагу значительные потери – за сутки были поражены девять районов сосредоточения личного состава противника.

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Ситуация на передовой остается напряженной, но контролируемой украинской армией. Прокровское направление остается наиболее активным – там враг значительно нарастил усилия, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 июня.

Там подчеркнули, что украинские военные продолжают "решительно давать отпор попыткам россиян продвинуться в глубину нашей территории, наносят им эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовых действия агрессора отражены нашими защитниками. Два боестолкновения еще продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 оккупанта погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.

На Купянском направлении враг предпринял четыре попытки оттеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении оккупанты при поддержке авиации 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

На Северском направлении обстановка без существенных изменений. Были отражены девять штурмовых действий в районе Верхнекаменского и Раздолевки.

Трижды агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении. Потери позиций и территорий не допущены.

На Покровском направлении враг значительно нарастил усилия – количество боеприкосновений выросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня. При поддержке авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БПЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия захватчики пытались вклиниться в боевые порядки ВСУ вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой и Уманского. 32 вражеских атаки были отбиты. Восемь боевых столкновений продолжаются.

Предыдущие потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, с начала суток произошло 10 боеприкосновений. Четыре атаки в районах Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки успешно отбиты украинскими воинами. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времивском направлении в течение дня оккупанты при поддержке авиации предприняли 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. Десять атак завершились неудачей для российских захватчиков, идет бой в районе Водяного. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях семь штурмовых действий врага не имели успеха. Потери позиций не допущены.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты на российском БМ-21 "Град" поплатились за участие в войне против Украины. Они ехали на огневую позицию в Донецкой области с полным пакетом реактивных ракет для обстрела украинских воинов, когда их заметили украинские аэроразведчики.