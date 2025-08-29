Силы обороны поразили российскую станцию в Брянской области, которая перекачивала дизельное топливо через нефтепроводы. Видео

Ночью 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России. Силы обороны Украины продолжают активные действия для ослабления возможностей российской армии и приближения победы Украины в войне против агрессора.

Эта станция является ключевым объектом энергетической инфраструктуры страны-агрессора, ведь обеспечивает перекачку дизельного топлива через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

"Поражен еще один важный объект противника, обеспечивающий российскую армию нефтепродуктами. Ночью, на 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

Станция обеспечивает перекачку дизельного топлива через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Мощность объекта составляет около 10,5 млн тонн в год, что делает его критически важным для поддержки логистики российской армии.

По данным оборонного ведомства, поражение объекта было проведено комплексно: в действии были задействованы подразделения ракетных войск и артиллерии, Силы беспилотных систем, а также Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины. На территории станции зафиксирован пожар, а детали последствий и масштабы поражения уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории государства-агрессора утром 28 августа была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Это произошло в результате мощного взрыва.

На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

В ночь на 21 августа украинские воины атаковали законные цели на территории РФ, в частности Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!