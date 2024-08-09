Силы обороны поразили военный аэродром в Липецке и системы ПВО врага на Донетчине: официальное заявление

Силы обороны Украины ночью 9 августа поразили склады с управляемыми авиационными бомбами и другими объектами в районе аэродрома "Липецк-2" в России. Также защитники ударили по системам вражеской противовоздушной обороны на временно оккупированной территории Донетчины.

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К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности и Сил беспилотных систем ВСУ. О военных операциях официально сообщили в Генеральном штабе.

Отмечается, что ночные взрывы в Липецкой области были последствиями украинских ударов по военному аэродрому. Во время атаки "бавовна" накрыла склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов в районе аэродрома.

Там возникло несколько источников возгорания, вспыхнул сильный пожар и наблюдалась многократная детонация боеприпасов.

"Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Результаты поражения уточняются", – заявили в Генштабе ВСУ.

По данным источников OBOZ.UA, на российский аэродром налетели дроны СБУ. Несмотря на заявления пропагандистов о якобы сбивании 75 украинских целей, итогом ударов стал мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэропорта. Там отминусовано 700 КАБов.

Кроме этого, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам: двум – от комплексов С-350 и одному С-300.

В настоящее время подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. А относительно других двух целей информация еще уточняется. В то же время все три радара врага прекратили свою работу после этих ударов.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям ВС РФ будет продолжаться и в дальнейшем", – пообещали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали пораженные российские истребители Су-34 на военном аэродроме "Морозовск" в Ростовской области РФ. СБУ и ГУР нанесли по нему удары в ночь на 3 августа, там тоже произошла детонация, которая уничтожила вражеские КАБы и снаряды.

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