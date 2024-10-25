Силы обороны поразили ЗРК 'Бук-М3' и радиолокационную станцию оккупантов на Луганщине – Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 25 октября поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", а также уничтожили радиолокационную станцию 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских захватчиков на оккупированной территории Луганщины. Цели находились в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения.

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Об этом утром в пятницу сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Операцию по нанесению ударов по российскому вооружению провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Поражение было произведено в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств ПВО врага.

В результате поражены ЗРК "Бук-М3" и уничтожена радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" оккупантов, говорится в сообщении Генштаба.

Обе цели находились на захваченной россиянами территории Луганщины в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения.

"Работа продолжается. Ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу. Продолжение следует... Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

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