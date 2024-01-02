Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма в Херсонской области, за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны и наносит удары по многочисленным гражданским объектам нашего государства. Враг производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, а также наносит ракетные и авиационные удары.

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За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Путинские террористы продолжают атаковать на разных участках фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 января.

В течение 1 января оккупанты нанесли один ракетный и 113 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены частные жилые, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Под авиационным ударом были Корнек Сумской области; Петропавловка, Кучеровка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Терны, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Марьинка, Георгиевка, Старомайорское, Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника неподалеку от Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняла в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществила пуски ракет по Украине, в частности "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в итоге раздались взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения государство-террорист РФ запустило против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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