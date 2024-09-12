Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 93 боевых столкновения – Генштаб

Проходят девятьсот тридцать первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону и решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 11 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения, 23 из которых еще продолжаются.

Российские обстрелы

Оккупанты нанесли пять ракетных ударов и 49 авиационных ударов с применением 59 КАБов, 625 ударов дронами-камикадзе и осуществили 3671 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили три атаки вблизи Гатища, Липцев и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили дважды наступательные действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. Предварительно, сегодня враг потерял 108 оккупантов убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две боевые бронированные машины, две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, одна боевая бронированная машина и шесть единиц автомобильной техники врага.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 16 атак противника в районе Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки, до сих пор продолжаются три боестолкновения, ситуация контролируется.

В Лиманском направлении враг десять раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового, и наши защитники успешно отбили все атаки.

На Северском направлении в течение дня наши защитники успешно отразили один штурм врага в районе Выемки.

В Торецком направлении враг при поддержке авиации пять раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидова и Михайловки наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. По предварительным данным, за сегодняшний день враг потерял 276 человек живой силы, также уничтожены два танка, две артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и две единицы специальной техники противника. Еще один танк, две боевые бронированные машины и одна артсистема врага повреждена.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 22 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. В настоящее время идет восемь боеприкосновений.

На Времивском направлении в настоящее время оккупанты совершили восемь атак в направлении Угледара. Все они отражены, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника близ Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно остановили четыре штурма российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки воины Сил обороны отминусовали 1140 российских захватчиков. Уничтожены также 195 единиц военной техники и вооружений вражеской армии.

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