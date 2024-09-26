Силы обороны продолжают мужественно сдерживать давление российских оккупантов: произошло 159 боевых столкновений – Генштаб

В среду, 25 сентября, по всем направлениям фронта произошло 159 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара четырьмя ракетами, 59 авиационных ударов с применением 86 КАБов, а также использовал для поражения более 600 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил около 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Тихого отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении враг 21 раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. 11 атак противника нашим подразделениям удалось отразить, еще 10 боевых столкновений продолжаются, ситуация напряженна.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурмовых действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении имели место семь боевых столкновений. Активность оккупантов проявлялась в районах Григоровки, Часова Яра и Клещиевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение вблизи Григоровки.

На Торецком направлении враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка девять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Селидово и Константиновки. 47 атак в направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боевых столкновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за день потери агрессора на данном направлении составили 345 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и три баги. Кроме того, семь ББМ, две вражеские пушки и десять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении произошло восемь боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районах Угледара и Водяного. Еще один бой продолжается. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении четыре безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня, продолжаются боестолкновения вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши воины дважды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 26 КАБ. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают беспощадно уничтожать личный состав противника и их технику. На этот раз врага на Харьковщине атаковала "Баба Яга".

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