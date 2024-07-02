Силы обороны продолжают останавливать наступление врага: произошло 136 боевых столкновений – Генштаб

Проходит восемьсот шестидесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг наращивает интенсивность атак, пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха. Украинские защитники решительно противодействуют попыткам россиян продвинуться в глубину Украины, срывают их наступательные планы, уничтожают оккупантов и их технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 136 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Глубокого. В Волчанске продолжается бой. Ситуация контролируется. По имеющейся в настоящее время информации, в течение суток, враг потерял 144 человека убитыми и ранеными и 77 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены танк, две артсистемы, 10 автомобилей, четыре пункта управления и состав горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждены три пушки, один РСЗО, танк, два автомобиля и две единицы спецтехники. Подсчет продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции десять раз. Вблизи Синьковки концентрирует усилие – отражено пять атак, еще одна – продолжается. Также две попытки врага продвинуться вперед сдерживают наши воины возле Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз атаковали украинских защитников в районах четырех разных населенных пунктов. К настоящему времени продолжаются шесть боеприкосновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Грековки и Тернов. Кроме того, атаковал наши позиции в районах Невского и Макеевки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки. Удачи не имел.

На Краматорском направлении потерпели неудачу восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещиевки. В настоящее время ведутся бои еще в трех локациях в районах Калиновки, Ивановского и Временного Яра. На Торецком направлении ситуация напряженная. оккупанты 24 раза атаковали вблизи Делиевки, Торецкого, Южного, Нью-Йорка и Северного. 15 боеприкосновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в девяти локациях.

В Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия – в общей сложности совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 31 атаку украинские защитники уже отбили, еще 12 боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

Оккупанты на направлении теряют много живой силы - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 350 военнослужащих врага. Также уничтожены и повреждены как минимум 11 орудий и минометов. Потери захватчиков уточняются.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 11 боевых столкновений. оккупанты тщетно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Георгиевка и Парасковеевка. У Красногоровки, где враг сосредотачивает усилия, пять атак уже отбиты, боевые действия продолжаются.

На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

В других направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил воюющие на восточном направлении подразделения и проинформировал о ситуации на линии столкновения. По его оценкам, на большинстве направлений интенсивность боевых действий снизилась, но линия активного фронта увеличилась.

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