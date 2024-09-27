Силы обороны продолжают отражать атаки армии РФ: на фронте произошло 181 боевое столкновение – Генштаб

На поле боя в течение четверга, 26 сентября, по состоянию на 22:00 произошло 181 боевое столкновение воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, украинские военные дают отпор попыткам россиян продвинуться в глубину нашей территории. Защитники Украины наносят врагу огневое поражение.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отбили наступление оккупационных войск России недалеко от Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. 19 боев завершено, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватчики 15 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ возле Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении ВСУ отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 10 боев у Миньковки, Григоровки и Белой Горы, где продолжаются две атаки противника.

На Торецком направлении произошло 17 боестолкновений. Россияне штурмовали наши позиции возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Завершено 14 боев.

На Покровском направлении велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия, пять – еще продолжаются.

По предварительным данным, на этом участке фронта было обезврежено 278 оккупантов, из них 116 – безвозвратно. Также уничтожены две вражеские пушки, четыре БпЛА, два окопных РЭБа, три автомобиля и две единицы мототехники. К тому же поврежден бронетранспортер, четыре артиллерийские системы, два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Украинские защитники остановили 27 атак, семь – еще продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял пять попыток вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один – до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды штурмуя позиции наших войск.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 12 авиационных ударах с применением 14 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении на передовом подразделении Третьей штурмовой бригады показали, как отразили штурм российских оккупационных войск. Враг для штурма тремя мероприятиями привлек танки, бронетранспортер, боевую машину пехоты и МТ-ЛБ.

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