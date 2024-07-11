Силы обороны продолжают отражать российские штурмы: произошло 121 боевое столкновение – Генштаб

В среду, 10 июля, на фронте в Украине произошло 121 боевое столкновение воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее активными направлениями на поле боя сейчас являются Лиманское, Торецкое и Покровское.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с передовой по состоянию на 22:00. Там подчеркнули, что защитники Украины продолжают уверенно противодействовать попыткам оккупантов продвинуться в глубину территории нашей страны и наносят им существенные потери в живой силе и технике.

На Харьковском направлении враг трижды проводил наступательные штурмы неподалеку от Волчанска и Глубокого, однако потерпел неудачу.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах Синьковки и Берестового. Все атаки противника были успешно отражены.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты атаковали 14 раз неподалеку от Невского, Грековки и Макеевки. Силами обороны Украины было отбито 10 атак, еще четыре – продолжаются.

На Северском направлении враг активно наступал в районах Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки. Силы обороны остановили 12 атак, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении произошло пять штурмовых действий противника вблизи Григоровки, Ивановского и Временного Яра. Четыре атаки отбиты, одна – продолжается.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали недалеко от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Отражены 18 атак, три – еще продолжаются. По предварительным данным, потери врага составляют более 40 человек личного состава, две гаубицы и один автомобиль.

На Покровском направлении враг проявил наибольшую активность – оккупанты 41 раз пытались вклиниться в нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиново, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеньевка. Пять бостолкновений до сих пор продолжаются.

В течение дня было обезврежено 162 оккупанта, 97 из них – безвозвратно, уничтожены три ББМ "Тигр", один 120-мм миномет, четыре вражеских автомобиля и один БПЛА ZALA. Кроме этого, повреждена еще одна ББМ "Тигр".

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковали наши позиции вблизи Красногоровки, Невельского, Дальнего и Парасковеевки. Украинские воины отразили шесть атак противника, еще два боя – продолжаются.

Противник потерпел неудачу на Времивском направлении. Россияне совершили пять безуспешных наступательных действий недалеко от Водяного и Урожайного.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях все усилия потеснить наши подразделения с занимаемых позиций не имели успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска непрерывно штурмуют Торецкое направление уже более 10 дней. Ситуация там очень трудная и напряженная. Основной удар врага идет со стороны Нью-Йорка и Шумов.

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