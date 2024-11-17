Силы обороны продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск: произошло 132 боевых столкновения – Генштаб

В течение субботы, 16 ноября, по всем направлениям фронта произошло 132 боевых столкновения Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самоей горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Времевском, Лиманском, Купянском направлениях и на Курщине.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 56 авиационных ударов с применением 74 КАБов, а также использовал для поражения 593 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Стрелечьей, еще одна атака продолжается.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции. Вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово подразделения Сил обороны отразили девять штурмов. Продолжается одно боестолкновение. Авиаудары получили районы населенных пунктов Берестово, Боровская Андреевка, Новая Кругляковка, Шейковка.

На Лиманском направлении за сутки российские войска 10 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. Все атаки противника были отражены. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Боровая, Ивановка, Дроновка, Шейковка.

На Торецком направлении в Торецке и в направлении Щербиновки противник семь раз пытался улучшить свое положение. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополье, Константиновке, Светлодарске, Петровке.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 32 раза атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лысовки, Проминя, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Сухая Балка, Ровно, Мирноград, Сухой Яр, Криничья, Новый Труд.

По предварительным подсчетам, за сутки оккупанты на Покровском направлении потеряли 340 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены один БТР, одна ББМ, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и одна пушка оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум танкам, одному БТР и пушке.

На Кураховском направлении в настоящее время суток зафиксировано 25 вражеских атак. Одна из них продолжается. В основном бои продолжаются в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.

На Времевском направлении противник 14 раз штурмовал передний край нашей обороны в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя, три атаки продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам Великой Новоселки, Темировки и Андреевки.

На Приднепровском направлении четыре раза безуспешно враг атаковал позиции украинских защитников.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отражали 24 атаки противника", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении захватчики находятся в географически выгодных условиях для обороны. При этом более угрожающая ситуация пока больше на других направлениях, чем в районе Купянска, сказал военный эксперт Игорь Левченко.

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