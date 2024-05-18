Силы обороны продолжают срывать планы оккупантов: на фронте произошло 101 боевое столкновение – Генштаб

В течение пятницы, 17 мая, по всем направлениям фронта произошло 101 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши Силы обороны продолжают срывать планы врага по продвижению в глубь Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 23:00. Отмечается, что противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, а также осуществил 2843 обстрела позиций наших войск.

На Харьковском направлении прошли две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое – Липцы, Бугроватка – Старица. Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Наши подразделения успешно отразили три вражеских атаки. Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка – Ивановка и Крахмальное – Берестовое. Ситуация контролируется защитниками Украины.

На Северском направлении российские оккупанты предприняли пять попыток прорвать оборону наших войск с сосредоточением усилий в районе Раздоловки. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 15. Силы обороны удержали позиции. Ситуация напряженная, но контролируемая.

На Покровском направлении количество боевых столкновений осталось без изменений. С начала текущих суток враг совершил 25 атак на позиции наших войск. Также продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Невельское. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Новоалександровки.

На Кураховском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Парасковеевка и Водяное. Ситуация контролируемая.

На Времевском направлении враг предпринял три попытки улучшить тактическое положение. Наши войска отразили две попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского. Еще один бой продолжается в районе Раздольного.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов из плацдармов на левобережье реки Днепр. Наши войска отразили 13 атак противника в районе населенного пункта Крынки. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня наступательных и штурмовых действий не предпринимали.

"Силы обороны обеспечиваются соответствующими силами и средствами, усиливаются резервами с целью перехвата инициативы на поле боя", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление войск РФ в Харьковской области сводится к тому, что враг пытается ослабить наши Силы обороны по всему фронту. Также оккупанты стремятся укрепить свою пропаганду, направленную в том числе и на мировых лидеров.

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