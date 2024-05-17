'Харьковская операция РФ сводится к попытке ослабить нас': Зеленский назвал задание Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление войск РФ в Харьковской области сводится к тому, что враг пытается ослабить наши Силы обороны по всему фронту. Также оккупанты стремятся укрепить свою пропаганду, направленную в том числе и на мировых лидеров.

Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной. Об этом Зеленский сказал в пятницу, 17 мая, в вечернем обращении к украинцам.

Он подчеркнул, что задача Украины заключается в том, чтобы не дать россиянам возможности расширить войну. Сейчас наши военные продолжают сдерживать давление на Харьковщине.

"Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию – то, как мы приближаем справедливый мир", – отметил гарант.

Сегодня Зеленскому о ситуации на фронте докладывал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и донецким направлениям, прежде всего Покровскому – там сейчас жестче всего, самое большое количество боев", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении с начала суток украинские защитники отминусовали более трех десятков оккупантов. Захватчики без успеха атаковали позиции ВСУ, отметили в Генштабе.

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