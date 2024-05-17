Оккупанты понесут потери в живой силе и технике: в Генштабе доложили о ситуации на Харьковском направлении

Украинские подразделения продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят урон врагу в технике и живой силе. На Харьковском направлении с начала суток украинские защитники "отминусовали" более трех десятков оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 17 мая 2024 года по состоянию на 17:00. Отмечают, что в Харьковской области оккупанты без успеха атаковали позиции ВСУ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении, кроме района села Старица, враг провел безрезультатную атаку в направлении Глубокое – Липцы.

За сегодняшний день потери врага на этом направлении составляют 35 российских окупантов убитыми и ранеными, наши воины уничтожили 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка.

На Краматорском направлении российские захватчики попытались идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Северного.

На Покровском направлении враг продолжает активные действия – количество боеприкосновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг оказывает в районе Новоалександровки. Также атаковал у Уманского и Нетайлового. Ситуация контролируется.

В Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение. Получают достойный отпор от наших воинов, количество вражеских потерь уточняется.

На Времивском направлении оккупанты нанесли двух авиаударов в районе Старомайорского. В остальном – без изменений.

На Приднепровском направлении артиллерийские обстрелы подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество бесполезных вражеских атак недалеко от Крынков увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов.

На остальных направлениях существенных изменений в ситуации в настоящее время не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

В пятницу, 17 мая ВСУ отразили вражескую атаку в районе Старицы и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где на днях оккупанты пытались прорваться на севере области. Самая глубокая точка продвижения врага, по словам Зеленского, – 10 км.

Накануне в Генштабе информировали, что в районе Волчанска ВСУ держат оборону, оккупанты не могут выбить украинских защитников с позиций в городе и в его окрестностях.

В Харьковской ОВА заявляли, что активное продвижение врага остановлено, на некоторых участках ВСУ вернули себе более выгодные позиции.

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