'До бетонной линии обороны никто не дошел': Зеленский рассказал, где удалось остановить врага на Харьковщине, и назвал главную проблему

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где в последние дни оккупанты пытались наступать. Самая глубокая точка продвижения захватчиков – это 10 километров.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. Зеленский отметил, что провел встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим Объединенными силами ВСУ Юрием Содолем, бригадным генералом ВСУ Михаилом Драпатым, главой ГПСУ Сергеем Дейнеко, а также с представителями Нацполиции.

"На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем, продвижения – и не было. А у нас очень мощные бригады, я им благодарен", – сказал он.

Президент добавил, что некоторые направления были усилены отдельными батальонами.

Кроме того, Зеленский рассказал, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией.

"8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", – объяснил он.

Глава государства подчеркнул, что до фортификационных сооружений оккупантам дойти не удалось.

"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные", – сказал он.

Зеленский добавил, что первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями.

"Она самая мощная – не потому, что они (власть, - ред.) лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов. Волчанск – их цель, разумеется. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 км, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день – нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области в районе Волчанска украинские защитники держат оборону, враг не может выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях.

Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции. Оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

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