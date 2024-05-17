ВСУ отразили вражескую атаку в районе Старицы и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины – Генштаб

Украинские защитники отразили российскую атаку в районе села Старица на Харьковском направлении. Военные оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 13:30 пятницы, 17 мая. Как отмечается, наиболее активен враг в настоящее время на Покровском и Кураховском направлениях.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток противник атак не проводил.

В Генштабе добавили, что войска РФ не прекращают террор гражданского населения Черниговщины и Сумщины. Из артиллерии они ударили по районам населенных пунктов Угроиды, Мостки, Искрисковщина и Поповка.

На Харьковском направлении отражена атака оккупантов в районе села Старица. Враг задействовал авиацию – бил по районам Гарбузовки и Белого Колодезя.

"Наши войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины", – говорится в сводке.

На Купянском направлении противник совершил пять попыток улучшить тактическое положение возле Ольшаной, Ивановки, Берестового и Мясожаровки. Враг получил жесткий отпор, ситуация контролируемая, заявили в Генштабе.

На Северском направлении также отбиты пять атак оккупантов.

На Краматорском оккупанты нанесли авиаудар в районе Часова Яра.

На Покровском воине Сил обороны отразили 14 атак. Горячее всего сейчас – вблизи Новоалександровки.

На Кураховском оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону, в частности в районах Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки и Водяного. Вблизи Водяного враг действовал при поддержке штурмовой авиации. Ситуация контролируется.

На Времовском направлении противник уже дважды пытался улучшить тактическое положение в Старомайорском районе. Удачи не было, данные уточняются.

На Приднепровском защитники отбили пять атак противника недалеко от Крынок. Там же, и по району Тягинки оккупанты били из РСЗО. Потери позиций не допущены, информировали в Генштабе.

"Украинские защитники дают отпор российским оккупантам, держатся врага под огневым контролем и делают все возможное для срыва преступных планов противника", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский в пятницу заявил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где на днях оккупанты пытались прорваться на севере области. Самая глубокая точка продвижения врага, по словам Зеленского, – 10 км.

– Накануне в Генштабе информировали, что в районе Волчанска ВСУ держат оборону, оккупанты не могут выбить украинских защитников с позиций в городе и в его окрестностях.

– В Харьковской ОВА заявляли, что активное продвижение врага остановлено, на некоторых участках ВСУ вернули себе более выгодные позиции.

– Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай 17 мая оправдался, что у РФ якобы пока нет планов захватить Харьков и заговорил о возможности переговоров.

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