Силы обороны продолжают срывать продвижение врага: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

С начала суток 17 августа по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 72. Украинские защитники продолжают решительно бороться с российским нашествием, сопротивляясь многочисленным попыткам окупантов продвигаться вглубь Украины.

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Наиболее активен враг на Покровском направлении, где провел более трети всех атак. Об этом говорится в оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские обстрелы

Как отмечается, страна-агрессор не прекращает применение авиации и артиллерии по приграничной области. Под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Фотовиж, Бачевск, Дружба, Нововасиловка, Большая Березка, Ромашково, Прогресс, Поповка, Тимофеевка, Покровка. Также вражеская авиация нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Заруцкое, Стариковое, Хотинь, Юнаковка и Басовка, всего в настоящее время применив 11 управляемых авиабомб.

Запорожскую область оккупанты сегодня атаковали авиацией, сбросив в район Новоданиловки три КАБа, и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке и Каменскому.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске продолжается бой.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отразили вражеские штурмы вблизи Берестового и в направлении Лозовой. Два боестолкновения в районе Стельмаховки еще продолжаются.

На Лиманском направлении не прекращаются вражеские атаки в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новогоровки и Дибровы. С начала суток на этом направлении насчитывается уже 14 боеприкосновений, до сих пор продолжается пять боеприкосновений. Ситуация контролируется.

Продолжаются бои на Северском направлении, атакует противник вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного, кафиры шесть раз пытались прорвать нашу оборону. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Временного Яра. Три из этих боестолкновений продолжаются.

Торецкое направление остается одним из самых горячих и приоритетных направлений для вражеской армии, количество вражеских атак здесь в настоящее время составляет семь. Сегодня враг в основном атакует у населенных пунктов Северное, Торецк и Железное, наши защитники дают достойный отпор противнику. Шесть боеприкосновений уже завершено. Также авиация агрессора нанесла удар по Курдюмовке неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боеприкосновений насчитывается на Покровском направлении. Так с начала суток оккупанты предприняли уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного, Заветного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая напор, уже отразили 14 атак противника, 11 боеприкосновений еще продолжаются. Потерпел авиаудар НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении загарбники девять раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки. По Мемрику нанесли авиаудар управляемой авиационной бомбой.

На Времивском направлении захватчики пытались атаковать в направлении Угледара, произошла одна безуспешная попытка.

На Приднепровском направлении также отражена одна вражеская атака.

По другим направлениям без особых изменений, заявили в Генштабе.