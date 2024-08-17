Вблизи Крынок ВСУ взяли в плен российского военного – ОСГВ 'Таврия'

Воины Сил обороны Украины захватили в плен российского оккупанта в районе Крынок на левом берегу Херсона. Военный РФ попал в руки украинских защитников во время одного из российских штурмов, что является "нечастым" результатом для данного участка фронта.

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Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона. По его словам, с начала суток армия РФ провела один штурм украинских позиций на островах к западу от Крынок.

"Штурм шел с направления Казачьих Лагерей, он отбит. И вот во время этого штурма в плен попал один российский военнослужащий", – сказал спикер ОСГВ "Таврия".

Пленный оказался солдатом 28-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии РФ.

"Это нечастое явление, когда именно на плацдарме на левом берегу Днепра попадают в плен российские военные. Потому что там пребывание наших подразделений связано с форсированием Днепра, но случается и так… Он пополнит обменный фонд и даст свидетельство о российском контингенте, в том числе и на левобережье Днепра Херсонской области", – рассказал Лыховий.

Он добавил: переправить на правобережье оккупанта – сложная задача, поскольку лодки ВСУ находятся под постоянными ударами БПЛА.

Напомним, российский офицер, попавший в плен в Украине, рассказал, что пошел воевать, поскольку в армии РФ получил "стабильную работу". Сам он не понимает, почему оказался на чужой территории, а его семья "просто ждет, чтобы все это закончилось".

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому рассказал о взятии очередной партии пленных военных РФ в Курской области. Глава государства в свою очередь поблагодарил защитников Украины за пополнение обменного фонда.

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