'Стабильная работа': российский пленный подтвердил, что сам не знает, за что воюет. Видео

Попавший в плен в Украине офицер ВС РФ рассказал, что пошел воевать, поскольку в оккупационной армии получил "стабильную работу", которую не мог найти на "гражданке". По его словам, он сам не понимает, почему находится на чужой территории, а его семья "просто ждет, чтобы все это закончилось".

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Видео с рассказом пленного оккупанта попало в сеть. Офицер армии РФ рассказал, что его зовут Максим Покидько (позывной "Лютый"), ему 32 года.

Родом из Оренбургской области, а служил в Мурманской в воинской части 08275, 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (город Заполярный Печенгского района), имеет звание старший лейтенант, должность – командир взвода.

"Да никто ничего не понимал, что вообще происходит, из-за чего мы сюда зашли, никакой цели, никто ничего не понимал... Задача была такая, что нужно заминировать дорогу, дамбу, получили эту задачу. Мы туда пошли, переночевали в доме, потому что мы шли очень долго, так как в руках все несли, шли до лесополосы, недалеко от дороги, и нас как раз начали обстреливать ваши ребята", – рассказал пленный.

По его словам, поначалу он с сослуживцами подумал, что это "двухсотка" – другие оккупанты из их бригады, поэтому захватчики "залегли, начали кричать, что это мы".

"Думали, это наши. Но оказалось, что нет. По нам начали стрелять, одного человека ранили, начали кричать: "Поднимайте руки, вы окружены, и выходите к нам с поднятыми руками". Мы подошли и нас разоружили. Вот так мы попали в плен", – рассказал российский офицер.

Он добавил, что "нейтрально ко всему относится".

"Я ж как человек военный, мне приказали, то я и делаю. А чтобы там на кого-то иметь злость... Из-за чего злиться? Просто тупо сюда отправили. Ну, ушел, да, по собственному желанию, потому что на гражданке особо работы нет стабильной, а в армии стабильная работа, поэтому пришлось идти, семью-то надо как-то обеспечивать", – оправдался оккупант.

Максим Покидько рассказал, что в 2015 году закончил университет с военной кафедрой по специальности"инженер-технолог", а в 2016 году поступил на службу в ВС РФ.

"Когда нахожусь здесь, я вообще не понимаю, что происходит. Зачем мы вообще воюем. Ты находишься на чужой территории, для чего – вообще непонятно зачем. Дома живет жена и двое детей. Одной – 6, другой – 10. Они меня как-то не расспрашивают, не интересуются, им самое важное, чтобы домой вернулся и все. Просто чтобы все это д***мо закончилось и чтобы все вернулись домой", – сказал пленный.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому рассказал о взятии очередной партии пленных военных РФ в Курской области. Глава государства в свою очередь поблагодарил защитников Украины за пополнение обменного фонда.

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