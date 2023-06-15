Силы обороны продвинулись по всем направлениям наступления, продолжаются бои – Минобороны

На сегодняшний день продолжается наступление и оборонные действия на разных направлениях. При этом враг изо всех сил старается не допустить продвижения наших войск.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы по другим направлениям.

Как заявила Маляр, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

"На востоке враг продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы по другим направлениям. В частности, с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск", – сообщила она.

По словам заместителя министра обороны, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Раздоловка – Краснопольевка и Берховка – Ягодное, есть успех. На Берднянском и Мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия. На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки", – заявила Маляр.

По ее словам, за сутки противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

"Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружении. Враг изо всех сил старается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", – добавила Анна Маляр.

Отметим, накануне Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию и имеют частичные успехи на нескольких направлениях. В частности, на несколько сотен метров накануне продвинулись вперед украинские воины на Бахмутском и Запорожском направлениях.

На Бердянском и Мариупольском направлениях идут жестокие бои, враг несет потери в живой силе, технике и вооружении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ призвали с пониманием относиться к задержке информации о событиях на фронте. Там отметили, что пауза дает возможность изучить реакцию врага и потом воспользоваться этим при наступлении.