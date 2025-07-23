Силы обороны проводят маневренную операцию на Запорожском направлении – ОТГ 'Юг'

На Запорожском направлении украинская армия проводит маневренную оборонительную операцию в районе села Каменское. Ситуация на этом участке остается динамичной.

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Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он опроверг информацию Института изучения войны о потере позиций на этом направлении.

"В Каменском сейчас продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины, и говорить о том, что уже достигнуты какие-то результаты – это довольно преждевременно, потому что ситуация довольно динамично меняется. Еще несколько дней назад издание ISW рассказывало о том, что мы потеряли какие-то позиции, потеряли населенный пункт, но я хочу заявить о том, что мы проводим оборонительную операцию и ведем маневренную оборону", – отметил Волошин.

По словам военного, украинские подразделения целенаправленно осуществляют перегруппировку: допускают продвижение противника на отдельные позиции, после чего наносят удар по врагу.

Так произошло и с Каменским. Как пояснил Волошин, российские захватчики уничтожили фактически все укрытия и укрепления в этом населенном пункте, и удерживать позиции уже негде было. Поэтому, для того, чтобы уменьшить потери, ВСУ отошли на фланги, вглубь обороны.

"Но мы держим под огневым контролем этот населенный пункт, а враг применяет сейчас так называемую тактику "просачивания" – это не штурмы малыми группами пехоты, а просто попытки туда зайти по 1-2 оккупанта и где-то там закрепиться, удержаться. Мы уничтожаем тех, кто входит в этот населенный пункт, применяя все имеющиеся виды вооружения – в частности, достаточно продуктивно работают наши операторы БПЛА", подытожил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте наиболее угрожающая ситуация наблюдается в районе Покровска в Донецкой области. Там активизировались подготовленные российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Оккупанты используют средства маскировки, действуют в ночное время и следующим их шагом может быть попытка осуществить масштабную осаду города.

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