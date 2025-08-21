Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий на Добропольском направлении. В результате активных действий украинских воинов противник несет существенные потери.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

Подробности операции

По информации Генштаба, в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери. Только за последние три дня безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек. В целом с начала операции 4 августа путинские войска потеряли на Добропольском направлении 1116 человек. Санитарные потери оккупанты за три дня составляют 73 человека, а в общей сложности 412 человек. Кроме того, с начала операции 4 августа в плен удалось взять 38 российских оккупантов.

Кроме личного состава российская оккупационная армия потеряла значительное количество техники и вооружения. Только за последние три дня уничтожено и повреждено 3 танка (в общей сложности – 12), 3 боевых бронированных машин, 24 единицы авто- и мототехники, 12 артиллерийских орудий, 35 БпЛА разных типов.

За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Что предшествовало

В начале августа захватчики заметно продвинулись в тактической полосе на северном фланге Покровского направления – приблизительно на 10 км за два дня. Аналитики заявили, что в указанных районах есть новые тяжелые инженерно-фортификационные сооружения с качественными инженерными заграждениями и позиции взводов и рот, "которые враг спокойно обходит, а в дальнейшем займет и использует для своей обороны".

После этого в ВСУ заявили, что информация о якобы стремительном прорыве российских оккупационных войск на одном из участков фронта на востоке Украины недостоверна. Поэтому публикуемые в сети материалы не отражают реальных фактов на поле боя.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия смогла продвинуться в направлении Доброполья только за счет вклинивания в украинскую оборону небольших групп. Сейчас украинские военнослужащие уже обнаруживают и ликвидируют захватчиков, которые продвигались возле Доброполья на Покровском направлении.

