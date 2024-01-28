Силы обороны расширяют плацдарм на Херсонщине и истощают врага вдоль всей линии фронта – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений, во время которых Силы обороны отбили десятки атак оккупантов на разных направлениях фронта. Наиболее горячо было под Лиманом, Авдеевкой и Марьинкой.

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На Херсонском направлении защитники продолжают меры по расширению плацдарма. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 28 января.

Накануне войска РФ нанесли три ракетных и восемь авиаударов, применив дроны Shahed-136/131, а также произвели 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под вражеским артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На фронте в зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг все так же сохраняет присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили семь российских атак возле Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки – Луганской. Еще 11 атак оккупантов ВСУ отбили на Лиманском направлении, в частности неподалеку Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки – Луганской. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили семь атак армии РФ в районах Ивановского и Клещиевки на Донетчине.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать и наносить значительные потери захватчикам, которые стремятся окружить Авдеевку. За сутки защитники отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 – вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 14 атак.

На Шахтерском направлении бойцы Сил обороны отбили три атаки армии РФ южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Еще одну атаку защитники отбили западнее Вербового на Запорожском направлении.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ расширяют плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, за прошедшие сутки он совершил два безуспешных штурмовых действия.

В то же время ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Подразделения ракетных войск ударили по артиллерийскому средству и двум складам БК оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, боец 110-й ОМБр Сергей Волков рассказал, что ситуация вокруг полуокруженной Авдеевки достаточно критична. Там армия РФ оказывает давление на подразделения ВСУ с воздуха, атакует с обеих сторон "мясными" штурмами, однако защитники мужественно держат оборону и контратакуют врага.

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