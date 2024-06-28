Силы обороны сдерживают давление армии РФ на 11 направлениях: произошло 140 боевых столкновений – Генштаб

В Украине в пятницу, 28 июня, по состоянию на 22:00 зафиксировано уже 140 боевых столкновений. Защитники страны продолжают давать отпор, мешая попыткам оккупантов продвинуться в глубину нашей территории, наносят эффективное огневое поражение и истощают российских захватчиков по всей линии фронта.

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В новой сводке Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за сутки поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию ​​РЭБ противника. "Присоединяйтесь к украинским защитникам! Вместе мы – непобедимы!" – отметила пресс-служба.

ВС РФ нанесли по территории Украины 61 авиационный удар (с применением 110 КАБов), также задействовали 328 дронов-камикадзе, совершили более 3180 обстрелов со ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении россияне в течение дня при поддержке авиации 12 раз атаковали в районе Волчанска. Отражены 10 штурмовых действий, еще два боестолкновения на 22:00 продолжались. Ситуация контролируемая.

Потери агрессора на этом участке фронта – 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, 26 блиндажей и склад боеприпасов.

На Купянском направлении захватчики девять раз пытались оттеснить наши подразделения с позиций вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Кругляковки. Украинские воины отбили восемь атак врага. Продолжался бой у Синьковки.

На Лиманском направлении ВС РФ 19 раз хотели продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 17 атак врага, часть боев еще не закончилась. "Принимаются меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории", – заверили в ГШ ВСУ.

На Северском направлении обстановка напряженная. За эти сутки россияне совершили уже 19 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. 15 атак отбито, еще четыре боестолкновения продолжались (по состоянию на 22:00). Генштаб отчитался о "мерах по наращиванию устойчивости обороны".

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Часового Яра, Нового, Ивановского. Украинские защитники отбили две атаки противника, еще три штурмовых действия не завершились.

На направлении Горловка-Торецк при поддержке авиации враг 15 раз атаковал позиции украинского войска. Без успеха завершились 14 штурмов, еще один бой продолжался. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Покровском направлении – высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений увеличилось до 37. Захватчики продолжают давить вблизи Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Прогресса, Новоселовки Первой, Уманского. Нашими воинами отбито 29 атак, бои продолжались. Украинские защитники прилагают максимум усилий для сдерживания активности врага и его истощения.

Потери РФ в этом направлении в пятницу составили 160 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два блиндажа.

На Кураховском направлении было 11 боестолкновений. Без успеха для противника завершилось пять штурмовых действий вблизи Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки. Однако сохранялась активность врага близ Красногоровки, где четыре атаки уже отбиты, а еще две продолжались. Ситуация напряженная, армия работает для стабилизации обстановки.

На Времивском направлении противник пытается вклиниться в передний край нашей обороны в районе Водяного. Действия врага активно поддерживаются артиллерией. Украинские военные прилагают максимум усилий для истощения оккупантов и нанесения им значительных потерь.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить наши подразделения с занимаемых позиций 28 июня потерпели неудачу.

На других участках фронта обстановка без значительных изменений.

"Отдельно следует отметить воинов 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери", – добавили в ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня по состоянию на 16:00 Генеральный штаб заявлял о 102 боях на фронте.

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