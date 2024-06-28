Враг продолжает наращивать темпы наступательных действий: произошло 102 боевых столкновений – Генштаб

Продолжается восемьсот пятьдесят шестой день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Горячей остается ситуация на Покровском направлении, где произошла треть боевых столкновений.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 28 июня 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло до 102.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток окупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг продолжает искать слабые места в нашей обороне. Вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три бесполезных штурма позиций нашего войска близ Временного Яра, Нового и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удар двумя Кабами потерпел город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, семь боев – еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеньевка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Пока украинские защитники здесь отразили семь атак оккупационной армии, еще две – продолжаются.

На Времивском направлении идет бой недалеко от Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны обезвредили 1170 оккупантов, уничтожили самолет и 24 танка врага. Также уничтожена 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 50 БпЛА ОТР, один РСЗО, три средства ПВО, пять крылатых ракет, 46 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

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