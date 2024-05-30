Силы обороны сдерживают давление и дают отпор врагу: в Генштабе назвали самые горячие направления на фронте

На фронтах русско-украинской войны с начала суток произошло 84 боевых столкновений. Половина из них на Кураховском и Покровском направлениях, наиболее горячих.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба по состоянию на 19:00 четверга, 30 мая Впрочем, отмечается, что Силы обороны Украины сдерживают давление и дают отпор врагу.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что потери противника на Покровском и Кураховском направлениях вместе в настоящее время таковы: 200-е – 155 российских оккупантов, ранены – 203. Уничтожены четыре танка, семь боевых бронемашин, пять авто и одна артсистема. Повреждены еще два танка, 3 ББМ, два орудия и два автомобиля.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении наши воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается бой у Андреевки. Новые авиаудары российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Новоосиново (три управляемых авиабомба) и Богуславка (один КАБ).

На Лиманском направлении боевых столкновений не прибавилось, однако агрессор ударил десятью КАБами: шесть бомб – по району Дроновки, четыре – по Ямполю.

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения вблизи Роздоловки и Белогоровки. Четыре КАБа враг сбросил на село Закотное, еще два – на город Северск, одна управляемая авиабомба россиян прилетела по Верхнекаменскому.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Силы обороны держат российских оккупантов под огненным контролем и проводят активные мероприятия.

На Покровском направлении враг при поддержке авиации предпринял 21 попытку прорвать рубежи нашей обороны. Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровке и Прогрессе. По Александрополю оккупанты били пятью КАБами, еще одну такую бомбу задействовали для бомбардировки Нью-Йорка в Донецкой области. Уманское и Новоселовка подверглись атакам неуправляемыми авиационными ракетами – 12 и 11 соответственно.

На Кураховском направлении в районе города Красногоровка украинские воины отражают четыре штурмовых действия противника. В общей сложности россияне совершили 21 атаку.

На Времивском направлении враг выпустил в районе Старомайорского 12 неуправляемых ракет.

На Приднепровском российские оккупанты ударили четырьмя НАРами вблизи Олешковских Песков.

На остальных направлениях без особых изменений.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 30 мая отразили комбинированную российскую атаку, уничтожив семь крылатых ракет и 32 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Агрессор применил для ударов в общей сложности 51 цель.

В Харькове российские зенитные крылатые ракеты ударили по критической инфраструктуре и привели к пострадавшим, в селе Малая Даниловка Харьковского района враг попал в здание фермы, в результате атаки возникли пожары, повреждены дома и заведения.

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