Силы обороны сдерживают наступление оккупантов на нескольких направлениях, уничтожен состав БК и артсистемы врага – Генштаб

По состоянию на 7 сентября на фронте произошло 34 боевых столкновения с противником, но Силы обороны уверенно сдерживают продвижение российской армии. Также враг несет значительные потери от эффективной работы наших авиации и артиллерии, а также ударных беспилотников: поражен состав боеприпасов, пять артиллерийских средств, два пункта управления, две зенитно-ракетных комплекса РФ.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, традиционно опубликовав сводку на Facebook. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Особый удар по противнику украинские войска совершают на Мелитопольском направлении, уничтожая агрессора и освобождая территории Украины шаг за шагом. Наши военные указали, что:

на Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двухлетняя Харьковской области;

на Лиманском наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Северное Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах;

на Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области;

на Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов вблизи Малой Токмачки, Роботиного, Омельника Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Огромному, Томину Балку Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия устроила очередную атаку на Одесскую область "шахедами", там звучали взрывы. В результате удара один человек погиб.