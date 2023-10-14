Силы обороны слаженно отработали по врагу под Бахмутом: Сырский показал взрывное видео

Разведка и артиллерия Сил обороны Украины слаженно работают по врагу на Бахмутском направлении. В ответ на ночные атаки российских оккупантов защитники уничтожают их живую силу, военную технику и боеприпасы.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал "взрывное" видео мощных ударов. Ролик появился в его Telegram-канале 14 октября (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

По словам Сырского, на Бахмутском направлении оккупанты регулярно проводят ночные штурмы, однако украинские защитники эффективно обезвреживают силы противника.

Видео дня

"Наша разведка и артиллерия работают слаженно. На видео аэроразведчиков 30-й ОМБр – ночные удары бригадных САУ и пушек соседних подразделений по наступающему врагу. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы. Хорошая работа", – похвалил командующий.

Як повідомляв OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, в Украине за прошлые сутки были обезврежены около 970 российских оккупантов, а также 88 единиц их техники и вооружения.

– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

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