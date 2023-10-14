Силы обороны слаженно отработали по врагу под Бахмутом: Сырский показал взрывное видео
Разведка и артиллерия Сил обороны Украины слаженно работают по врагу на Бахмутском направлении. В ответ на ночные атаки российских оккупантов защитники уничтожают их живую силу, военную технику и боеприпасы.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал "взрывное" видео мощных ударов. Ролик появился в его Telegram-канале 14 октября (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).
По словам Сырского, на Бахмутском направлении оккупанты регулярно проводят ночные штурмы, однако украинские защитники эффективно обезвреживают силы противника.
"Наша разведка и артиллерия работают слаженно. На видео аэроразведчиков 30-й ОМБр – ночные удары бригадных САУ и пушек соседних подразделений по наступающему врагу. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы. Хорошая работа", – похвалил командующий.
Як повідомляв OBOZ.UA:
– По данным Генштаба ВСУ, в Украине за прошлые сутки были обезврежены около 970 российских оккупантов, а также 88 единиц их техники и вооружения.
– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери и закрепляются на достигнутых рубежах.
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