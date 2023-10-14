За сутки на фронте произошло почти 100 столкновений, враг теряет живую силу, военную технику и склады боеприпасов – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений.

В свою очередь российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, используют присущую Кремлю тактику террора, обстреливая гражданские объекты нашего государства. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 октября.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из РСЗО не только по военным, а в значительном количестве по мирным жителям. Террористические войска РФ цинично нанесли ракетный удар по детскому дому творчества в центре города Покровск Донецкой области. В результате прицельного попадания получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания.

Всего за сутки противник нанес 3 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Под авиационным обстрелом были Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Белая Гора, Александро-Шультино, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области, а также Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Противник несет значительные потери на поле боя. Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Напомним, широко разрекламированное российскими пропагандистами наступление оккупационных сил РФ на Авдеевку Донецкой области постигли неудачи. Аналитикам не удалось обнаружить доказательств заявленных "побед", тогда как сами оккупанты жалуются на потери и "мясные штурмы".

Ранее в ISW констатировали, что оккупанты заговорили о "заморозке" линии фронта в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на новое наступление оккупационных войск России на Авдеевку в Донецкой области. Там отметили, что Москва снова отправила на убой своих солдат, не жалея их жизни, а прогресс оказался очень скудным.

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