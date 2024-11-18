Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Украинские военные мужественно сдерживают наступление российских оккупантов. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00. На данный момент количество боевых столкновений возросло до 87.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской области, такие как Новенькое и Павловка. Кроме того, россияне нанесли авиаудары КАБами по району Басовки.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник предпринял три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно – продолжается.

На Времевском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

Шесть раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отразили десять вражеских атак, бои продолжаются.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 43 человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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