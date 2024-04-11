Силы обороны уничтожили на юге три станции РЭБ и наблюдательный пункт оккупантов
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать места дислокации врага, его огневые позиции и тыловые объекты. Так, в течение суток украинские защитники на юге уничтожили наблюдательный пункт оккупантов и 3 полевых пункта боеснабжения.
Об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга. Защитники также ликвидировали 112 солдат российской оккупационной армии.
Кроме того, за последние сутки враг потерял 41 единицу вооружения и военной техники, а именно:
- 12 пушек;
- 4 миномета;
- 20 единиц автобронетехники;
- 3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из которых – "Стриж";
- 2 лодки:
Ранее сообщалось, что в Серебрянском лесу в Луганской области защитники отследили и уничтожили российский МТ-ЛБ. Удар по вражеской технике нанесли бойцы подразделения ударных беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские спецназовцы из 3 полка Сил специальных операций поразили "жирную цель". С помощью ударного БпЛА они уничтожили машину из состава российского комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2".
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