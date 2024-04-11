Силы обороны уничтожили на юге три станции РЭБ и наблюдательный пункт оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать места дислокации врага, его огневые позиции и тыловые объекты. Так, в течение суток украинские защитники на юге уничтожили наблюдательный пункт оккупантов и 3 полевых пункта боеснабжения.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга. Защитники также ликвидировали 112 солдат российской оккупационной армии.

Кроме того, за последние сутки враг потерял 41 единицу вооружения и военной техники, а именно:

12 пушек;

4 миномета;

20 единиц автобронетехники;

3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из которых – "Стриж";

2 лодки:

Ранее сообщалось, что в Серебрянском лесу в Луганской области защитники отследили и уничтожили российский МТ-ЛБ. Удар по вражеской технике нанесли бойцы подразделения ударных беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области украинские спецназовцы из 3 полка Сил специальных операций поразили "жирную цель". С помощью ударного БпЛА они уничтожили машину из состава российского комплекса РЭБ "БорисоГлебск-2".