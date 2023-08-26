Силы обороны уничтожили на юге вражеское оборудование РЕБ: свежая сводка

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Враг удерживает свои корабли в Черном и Азовском морях и применяет тактическую авиацию и артиллерию для ударов по подконтрольной части Херсонщины, прежде всего, по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

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В то же время захватчики несут потери: накануне украинские воины ликвидировали более 40 оккупантов и до 20 единиц техники и вооружений врага, в частности, станции РЭБ. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Несмотря на то, что резких изменений в состоянии, составе и характере действий российских оккупантов не фиксировалось, также не обнаружено признаков, что враг формирует наступательные группировки – оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной.

Так, враг удерживает 12 военных кораблей в Черном (10 единиц) и Азовском (две единицы) морях. В частности, в Азовской акватории на боевом дежурстве находится ракетоноситель, снаряженный шестью крылатыми ракетами "Калибр".

"Кроме того, враг время от времени демонстрирует свое воздушное присутствие над акваторией Черного моря: накануне вечером он активизировал тактическую авиацию, направив ее в район острова Змеиный. В Бериславском районе Херсонщины вражеская тактическая авиация нанесла удар тремя КАБами по гражданской инфраструктуре. К счастью, люди не пострадали", – добавили в Силах обороны юга.

Не стихают в Херсонской области и вражеские артиллерийские обстрелы. Накануне захватчики совершили более 70 артобстрелов, запустив свыше 360 снарядов.

В частности, под российским огнем оказались 12 населенных пунктов Херсонской области: повреждены 2 многоэтажки и 9 частных домов, спортзал, здание частной фермы и птицефабрики. Есть одна жертва среди гражданских.

Украинские же воины убивают не мирных жителей, а российских оккупантов. Так, накануне уничтожены:

42 оккупанта

5 пушек

8 единиц авто-бронетехники

1 лодка

комплект антенной системы станции РЭБ "Поле-21"

малогабаритная станция РЭБ

"Идем вперед! Вместе к Победе!" – заверили в Силах обороны юга Украины.

Напомним, утром безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабной войны в Украине превысили 260 тысяч человек. Накануне, 25 августа, ликвидировано 640 российских оккупантов.

Также защитники уничтожили в сутки 90 единиц вражеской техники и вооружений. В частности, россияне потеряли по 18 артиллерийских систем и ББМ, а также 12 танков.