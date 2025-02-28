Силы обороны уничтожили состав термобарических боеприпасов врага в Селидово и поразили еще три важных объекта. Видео

В ночь на 28 февраля украинские Силы обороны уничтожили склад с термобарическими боеприпасами российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области вблизи Селидово. Также были нанесены удары еще по трем важным объектам противника.

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Среди пораженных объектов – Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который используется для обеспечения потребностей российской оккупационной армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Результаты поражения уточняются", – говорится в сообщении.

Отметим, что Ильский нефтеперерабатывающий завод (ООО "КНГК-ИНПЗ") расположен в поселке городского типа Ильский Северского района Краснодарского края РФ, в 50 км от Краснодара.

НПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе для обеспечения российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 февраля в ряде городов Краснодарского края раздались взрывы, местные СМИ заявили об атаке БПЛА и прилетах, в том числе на НПЗ "Ильский" в 50 километрах от Краснодара. В минобороны РФ заявили о налете дронов не менее чем на пять регионов России и оккупированный Крым.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что этот НПЗ был поражен в результате успешной операции Сил обороны Украины. На предприятии произошел взрыв и вспыхнул масштабный пожар.

Также после ударов выведены из строя нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь". В компании "Каспийский трубопроводный консорциум", в который входят НПС, пожаловались, что после атаки украинских БПЛА приходится перекачивать нефть в обход станции "Кропоткинская", а это происходит на минимальных оборотах.

Позже стало известно, что БПЛА запустили Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ. В ССО отмечали, что эти предприятия важны для ВПК и логистики страны-агрессора. Они пообещали продолжать подобные атаки.

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