Силы обороны вблизи Часова Яра сбили FPV-дроном вражеский 'Орлан-30': момент попал на видео

Сил обороны Украины сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-30" над полями Донетчины. Удар был нанесен FPV-дроном.

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Он был оснащен цифровой камерой, так что момент этот попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал фонд помощи армии "Вернись живым" в Telegram-канале.

На них "глазами" самого FPV-дрона видно, как наш защитник вплотную приближает его к вражескому БПЛА, кружившему над украинскими полями. Сам взрыв, конечно же, произошел уже за кадром.

Отмечается, что российский разведывательный беспилотник, являющийся модификацией "Орлана-10", был сбит военнослужащим одной из украинских бригад, получившей от благотворительного фонда дроны в рамках проекта "Дронопад".

Аналитики канала Telegram-канала WarArchive по видео определили, что эту вражескую птицу защитники приземлили примерно 15 августа возле Часова Яра на Донетчине, где продолжаются ожесточенные бои с оккупантами, которые хотят захватить украинский город.

"Дата: ~15.08.2024. Геолокация: 48.544560,37.811886. FPV-дрон с цифровой камерой искусно перехватывает российский разведывательный БПЛА "Орлан-30". Видео поражает качеством – каждая деталь четко видна, что придает особое удовольствие от просмотра. Южнее города Часов Яр, Донецкая область", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа защитники Украины подбили вертолет оккупантов с помощью FPV-дрона. Это был российский Ми-28, упавший на пограничные Курской области РФ, и это первый такой подтвержденный случай.

Позже бойцы подразделения А Центра специальных операций СБУ тоже поразили FPV-дроном российский вертолет Ми-8 так же в Курской области РФ. Тот получил удар в хвостовую часть и скрылся с радаров.

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