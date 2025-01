Силы обороны вернули утраченные позиции в районах Часова Яра и Торецка, но у врага тоже есть продвижение – ISW

Воины Сил обороны Украины недавно отвоевали утраченные позиции возле городов Часов Яр и Торецк на Донетчине. Войска РФ тоже добились некоторых продвижений на этих направлениях на фоне постоянных наступлений, но не все, о чем они хвастались, подтверждается.

О ситуации рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 января.

Часов Яр

Согласно данным с фронта, украинские войска отвоевали утерянные позиции на Огнеупорном заводе в центральной части Часового Яра. Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что ВСУ отразили российские атаки малого и среднего "калибра" на территории завода.

На этом фоне провоенные блогеры РФ утверждали, якобы подразделения их армии захватили микрорайоны Новопивничный и Десятый, продвинулись в районе цехов Огнеупорного завода и в северной части города. Однако в ISW отмечают, что этому нет подтверждений.

При этом отмечается, что российские силы продвинулись вдоль улицы Толстого в западной части города. Также 18-19 января оккупанты продолжали наземные атаки в самом Часовом Яру и к югу от него – возле Предтечино, Ступочек, Белой Горы.

По данным военных наблюдателей, подразделения российского 215-го разведывательного батальона (98-я дивизия ВДВ), операторы БПЛА разведывательной бригады "Терек" и бригады "Север-В" действуют на направлении Часового Яра; в самом городе действуют дополнительные подразделения той же 98-й дивизии и 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) ВС РФ.

Торецк

Сообщается, что Силы обороны отбили утраченные позиции в южной Щербиновке (к юго-западу от Торецка). Но российские войска продвинулись севернее по территории шахты "Торецкая" на севере города, а также на северо-запад – по улице Степана Разина на западе города.

Вновь ISW не обнаружил подтверждений заявлениям пропагандистов о якобы захвате войсками РФ половины шахты "Торецкая", продвижении в районе шахты "Центральная" в центре города, а также "зачистке" украинских позиций в Крымском (к северу от Торецка). Хотя оккупанты продолжали наступление в районе Торецка, севернее него – возле Дилиевки и юго-западнее – вблизи Щербиновки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОТУ "Луганск" отметили, что в Торецке россияне прибегают к тактике штурмов малыми группами. Часть города находится под контролем врага, в то же время ВСУ держат значительную его территорию под огневым влиянием.

