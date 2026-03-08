Силы обороны восстановили контроль над территорией до 435 километров на юге

За последние полтора месяца Силы обороны Украины смогли восстановить контроль примерно над 400-435 километров территории. Успех украинских защитников сорвал планы оккупантов по весеннему наступлению на этом участке фронта.

Об этом на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Силы обороны провели ряд как оборонительных, так и наступательных операций.

"На юге нашего государства за последние месяца полтора (Вооруженные силы – ред.) провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные – восстановили контроль над где-то около 400-435 км", – отметил он.

Несмотря на успех, ситуация на этом участке фронта, отмечает глава государства, остается напряженной. Однако общая оценка сейчас является более позитивной, чем в конце 2025 года.

Президент напомнил, что восток Украины остается главной целью оккупантов. По его словам, планы российской стороны не изменились, однако их реализация откладывается из-за недостатка сил и средств, а также из-за действий украинских военных.

"Главные цели – это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил", – заявил глава государства.

Напомним, на Славянском направлении подразделения 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в течение суток поразили девять артиллерийских орудий российских войск. Работу украинских военных корректировали разведывательные дроны, которые помогали выявлять огневые позиции противника.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военные за прошедшие сутки отбили 20 штурмовых атак российских оккупантов. Всего на фронте зафиксировано 121 боестолкновение, при этом противник активно применял ракеты, авиацию и беспилотники.

