Силы обороны восстановили контроль вблизи Амбарного на Харьковщине. Видео
Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты оккупированные врагом. Недавно Силы обороны восстановили контроль вблизи села Амбарное Купянского района Харьковской области.
Об этом в понедельник 6 апреля сообщили аналитики DeepState. Видео результативной операции опубликовано в их Telegram-канале.
Удачная операция ВСУ
"Подразделения 129 ОВМБр осуществили успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистки данной территории", – говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские военнослужащие с применением дронов уничтожают военную технику, блиндажи и личный состав противника. Захватчиков не спасли ни посадки, ни укрытия.
"Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах", – отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 6 апреля, за минувшие сутки на Южно–Слобожанском направлении противник дважды пытался прорвать оборонительные позиции наших войск в районах Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты семь раз осуществляли атаки вблизи Новоосиново, Новоплатоновки, Петропавловки и Куриловки.
Напомним, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Силы обороны Украины восстановили контроль над 480 квадратными километрами территории в Днепропетровской области и Запорожье. В частности, освобождены восемь населенных пунктов в Днепропетровской области и еще четыре – в Запорожской. Генерал добавил, что операция продолжается уже более двух месяцев и остается одним из самых активных участков фронта.
Как писал OBOZ.UA, по информации аналитиков Института изучения войны, с начала 2026 года украинские защитники освободили около 244 квадратных километров территории на юге Украины. Вместе с тем российские военные за этот период смогли захватить около 115 квадратных километров.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!