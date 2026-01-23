Силы обороны вышли из Рыбного в Запорожье, но держат его под огневым контролем, – Волошин

Силы обороны Украины осуществили тактическую перегруппировку на Запорожском направлении. Украинские подразделения оставили позиции в разрушенном селе Рыбное, ситуация на этом участке фронта остается контролируемой.

Российские войска не имеют возможности закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, выход из Рыбного состоялся в рамках перегруппировки подразделений.

Он отметил, что село фактически полностью разрушено и больше не является полноценным населенным пунктом. Расположение позиций создавало угрозу для украинских военных, а также существенно усложняло логистику, подвоз подкреплений и проведение ротаций.

"Это (Рыбное. – Ред.) уже не населенный пункт, это остатки... Разрушенный населенный пункт. Там были наши позиции, однако оно расположено так, что была определенная угроза для наших бойцов и было довольно проблематично осуществлять логистику, а также предоставлять подкрепление, проводить ротации. Поэтому во время перегруппировки мы вышли с этих позиций", – заявил спикер.

Волошин отметил, что, несмотря на выход с позиций, Силы обороны продолжают держать Рыбное под огневым контролем. Это не позволяет российским подразделениям зайти в село, закрепиться там или установить оккупационный контроль.

Как сообщал OBOZ.UA, город Гуляйполе Запорожской области находится в статусе большой "серой зоны", где не прекращаются боевые действия. На этом направлении идут бои между украинскими и российскими штурмовиками.

