Силы ПВО ночью сбили более 20 вражеских целей, которые направлялись на Киев: такой массированной атаки не было с весны

В ночь на 30 августа Россия совершила мощную воздушную атаку на Киев, таких столица не испытывала с весны. Для удара по украинской столице враг применил беспилотники и ракеты с разных направлений.

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Уничтожены более 20 вражеских воздушных целей. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, 30 августа враг совершил очень мощную комбинированную атаку на Киев, применив ударные дроны и ракеты.

"Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала рашисты применили ударные БпЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений. Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс", – рассказал Попко.

Он добавил, что предварительно украинская ПВО сбила не менее 20 воздушных целей врага над Киевом. В нескольких районах зафиксировано падение обломков ракет. В Шевченковском районе погибли и пострадали люди.

"В общей сложности, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные Силы). В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия обломки рашистских ракет убили двух человек, еще один получил повреждения", – отметил Попко.

Он добавил, что пожары и разрушения в результате падения обломков произошли также в Дарницком районе.

"В результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах. В обоих районах обломки упали территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС. Данные оперативных сводок уточняются. В очередной раз спасибо ПВО за отличную работу. Но в очередной раз озвучу настоятельные просьбы наших защитников неба – заботьтесь о собственной безопасности! И ни в коем случае не снимайте работу ПВО! Помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы! – призвал глава КМВА.

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