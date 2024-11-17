Силы ПВО сбили над Киевом "Кинжалы": появились детали ракетной атаки РФ
Войска страны-агрессора РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Силами обороны в небе над столицей обнаружили и уничтожили крылатые ракеты Х-101/55, аэробалистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М" (KN-23), а также, вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон" и до десятка ударных дронов.
Об этом утром 17 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации. Там указали, что последний раз такой мощный удар армия России нанесла почти три месяца назад.
Для атаки мирных украинских городов, в том числе Киева, враг применил ракеты Х-101/55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, "Кинжалы" с МиГ-31К, "Искандеры" (KN-23), "Цирконы", "Калибры" из акватории Черного моря и ударных БПЛА, сообщили в КМВА.
Под ударом оказалась практически вся Украина.
В Киеве тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась почти пять часов.
"Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон" , до десятка ударных БпЛА (точные количества и тип вооружения обнародуют Воздушные силы)", – говорится в сообщении КМВА.
В результате атаки агрессора в Печерском районе столицы повреждена жилая пятиэтажка.
В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.
Известно об одной пострадавшей с ушибом головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение.