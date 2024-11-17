Силы ПВО сбили над Киевом 'Кинжалы': появились детали ракетной атаки РФ

Войска страны-агрессора РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Силами обороны в небе над столицей обнаружили и уничтожили крылатые ракеты Х-101/55, аэробалистические "Кинжал", баллистические "Искандер-М" (KN-23), а также, вероятно, гиперзвуковую ракету типа "Циркон" и до десятка ударных дронов.

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Об этом утром 17 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации. Там указали, что последний раз такой мощный удар армия России нанесла почти три месяца назад.

Для атаки мирных украинских городов, в том числе Киева, враг применил ракеты Х-101/55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, "Кинжалы" с МиГ-31К, "Искандеры" (KN-23), "Цирконы", "Калибры" из акватории Черного моря и ударных БПЛА, сообщили в КМВА.

Под ударом оказалась практически вся Украина.

В Киеве тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась почти пять часов.

"Силами обороны в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены несколько крылатых ракет Х-101/55, несколько аэробалистических ракет "Кинжал", несколько баллистических ракет "Искандер-М" (KN-23), вероятно, также гиперзвуковая ракета типа "Циркон" , до десятка ударных БпЛА (точные количества и тип вооружения обнародуют Воздушные силы)", – говорится в сообщении КМВА.

В результате атаки агрессора в Печерском районе столицы повреждена жилая пятиэтажка.

В Голосеевском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на открытой территории и нежилые помещения.

Известно об одной пострадавшей с ушибом головы, она в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больничное учреждение.