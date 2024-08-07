Силы ПВО сбили рой из 30 'Шахедов', которые Россия запустила по Украине

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 7 августа отразили дроновую атаку, уничтожив все 30 ударных БПЛА типа Shahed. ПВО сбивала цели в семи регионах.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По данным ОВА, в небе над Сумщиной уничтожили баллистическую ракету.

Известно, что российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Ейск.

Радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и сопровождено в общем 30 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все их сбили в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

"Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных сил. Спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – добавил Олещук.

По данным ОВА, в ночь на 7 августа в небе над Сумщиной подразделения ВСУ сбили российскую баллистическую ракету.

Российские дроны-камикадзе дольше всего кружили на границе Киевщины и Черкасщины – о последних сообщалось около 09:00 в среду. Местные власти сообщили, что в Черкасской области защитники неба сбили два БПЛА. Столько же беспилотников обезвредили в Винницкой области. Предварительно, без последствий для обеих областей.

На Николаевщине силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов". В результате боевой работы и падения обломков возникли два пожара сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах, которые были оперативно ликвидированы пожарными.

Четыре вражеских дрона уничтожены в пределах Хмельнитчины. В ОВА отметили, что из-за падения обломков в области повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 августа защитники неба сбили четыре из шести российских ракет и 15 из 6 "Шахедов". Враг применил четыре "Искандера" (два уничтожены), направляя их на Киевщину.

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