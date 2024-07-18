Силы ПВО сбили две ракеты и все 16 'Шахедов' во время атаки РФ на Украину

Защитники неба Украины ночью 18 июля отразили атаку России, которую та совершила 19 средствами воздушного нападения. В частности, были уничтожены две ракеты и 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36.

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Противовоздушная оборона работала в пяти регионах. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на четверг оккупанты направили 16 ударных БПЛА из Курской области РФ и запустили три управляемых авиаракета с южного направления: две Х-59/Х-69 и одну Х-35.

"В общем радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 19 воздушных целей, к отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, подразделения радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Олещук добавил, что защитникам неба удалось уничтожить все 16 "Шахедов" и две управляемые ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

"Большинство целей уничтожены на восточном направлении – в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Спасибо, воины, за боевую работу! Вместе – к победе!" – подчеркнул командующий ВС.

Две ракеты и пять дронов сбили защитники неба над Днепропетровщиной. Однако в результате обстрелов в нескольких общинах зафиксированы разрушения. В частности, в Синельниковском районе в результате попадания ракеты вспыхнул пожар, но обошлось без пострадавших.

На Полтавщине, по данным ОВА, в Кременчугском районе в результате атаки дронов поврежден дом и двор – без пострадавших.

В Киевской области обломками сбитых "Шахедов" повреждены нежилые здания и возник пожар в частном домохозяйстве.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в течение недели с 8 по 14 июля применила против Украины более 700 КАБов. Кроме этого, оккупанты запустили почти 80 ракет и более 170 беспилотников разного типа.

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