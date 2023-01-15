Разлетелись вдребезги: силы ПВО уничтожили 5 российских дронов-камикадзе. Видео

Украинские военные из подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады им. рыцарей Зимнего похода уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет". "Приземление" одного из них показали на видео.

Видео дня

Ролик 15 января распространила в Telegram пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины. Военные не рассказали, на каком направлении это произошло (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ВСУ отметили, что "Ланцетами" враг хотел нанести удары по украинским позициям.

"Однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники", – пошутили в Сухопутных войсках.

Интересная деталь: один из воинов 28-й ОМБР сбивал беспилотник "второй армии мира", даже не вынимая из зубов сигарету.

Реакция наших защитников на попадание по дрону-камикадзе была эмоциональной. Радуясь, они стали кричать.

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Добавим: за 14 января были ликвидированы еще 630 военнослужащих российский оккупационных сил. Общее количество "двухсотых" оккупантов достигло 115 290.

Детальную статистику от Генштаба ВСУ об уничтоженной военной технике врага можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в 28-й ОМБР показали новое видео работы по позициям ВС РФ. Точные удары артиллерия совершила при поддержке аэроразведки.

– А в Луганской области украинская артиллерия уничтожила российских мотострелков, которые обустроились в лесопосадке и настроили там лачуг. Оккупантов обнаружили пограничники и противотанкисты одной из бригад БПЛА во время совместного разведывательного вылета.

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