Украинские пограничники "демилитаризовали" оккупантов на Луганщине: видеоотчет о работе

Украинская артиллерия уничтожила российских мотострелков, которые обустроились в лесопосадке в Луганской области. Оккупантов обнаружили пограничники и противотанкисты одной из бригад БПЛА во время совместного разведывательного вылета.

Видео дня

Видео ударов по врагу 14 января опубликовала Государственная пограничная служба на YouTube-канале. "Силы обороны Украины, среди которых и подразделения ГПСУ, активно работают для отражения вооруженного вторжения страны-агрессора", – отметили в ведомстве (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Пограничники рассказали, что военнослужащие РФ, кроме капонира для боевой машины и блиндажа, построили в лесополосе и несколько лачуг.

"Непосредственно в полете аэроразведка осуществила целеуказание для батареи отдельной артиллерийской бригады", – сказано в сообщении.

В результате успешной работы Сил обороны количество личного состава оккупационной армии сократилось. Оккупанты пытались спрятаться в блиндаже, но это им не помогло. Также уничтожен вражеская боевая машина пехоты и все постройки захватчиков вместе с их имуществом.

Отметим, что Россия, начиная с 24 февраля 2022 года, потеряла уже 114 660 военнослужащих-оккупантов. За 13 января Силы обороны ликвидировали 530 российских солдат.

Детальную статистику потерь ВС РФ в военной технике от Генерального штаба Вооруженных сил Украины можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ВСУ показали новое видео работы украинских защитников по позициям ВС РФ. Точные удары артиллерии при поддержке аэроразведки осуществили воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

– 92-я отдельная механизированная бригада ВСУ тоже показала свежее видео с Луганской области.

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