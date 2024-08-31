Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев

В ночь на 31 августа Россия в четвертый раз за неделю атаковала Киев дронами-камикадзе. Воздушная тревога суммарно продолжалась почти 4 часа, "Шахеды" враг запускал волнами по разным направлениям.

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Благодаря работе ПВО, все российские дроны, летевшие на столицу, были уничтожены, предварительно обошлись без разрушений и пострадавших. Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Дроновая атака РФ в ночь на 31 августа стала уже четвертой попыткой врага попасть по Киеву в течение текущей недели.

"Четвертая воздушная атака на Киев за эту неделю! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". На Киев барражирующие боеприпасы заходили всю ночь, волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа", – отметил Попко.

Силы ПВО, защищающие столицу, на этот раз снова отработали отлично.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы). Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – подчеркнул глава КМВА.

Он добавил, что Россия изначально полномасштабное вторжение определила для себя Киев как приоритетную цель. Следовательно, и киевлян, и гостей города Попко призвал неукоснительно соблюдать меры безопасности и направляться в укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, днем 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушениям подверглось 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.

Также под ударом оказался Немышлянский район Харькова, там погибла 14-летняя девочка, также есть раненые.

В общей сложности по состоянию на 7 часов утра 31 августа в Харьковской ОВА сообщили о шести погибших и 97 раненых, 22 из них – несовершеннолетние.

Повреждены 82 многоквартирных домов, 11 частных домов, 3 админздания, 2 учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, 2 складских помещения, 10 гаражей, одно помещение предприятия.

А в ночь на 30 августа россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате удара есть жертвы и раненые.