Силы сопротивления вывели из строя железнодорожное оборудование на станции российской железной дороги: движение поездов было задержано. Фото и видео

В России зафиксирована очередная диверсия на транспортной инфраструктуре. Активисты движения "Мариуполь.Сопротивление" вывели из строя важное железнодорожное оборудование на станции Раменское, через которую проходят поезда на временно оккупированные территории Украины.

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В результате этой операции движение поездов было остановлено более чем на три часа. Об этом сообщает Центр изучения оккупации.

"Мариупольское Сопротивление вывело из строя железнодорожное оборудование оккупантов. Активисты движения "Мариуполь.Сопротивление" вывели из строя железнодорожное оборудование на станции Раменское российской железной дороги. Именно здесь проходят поезда на оккупированные территории. В результате диверсии удалось задержать движение более чем на 3 часа", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай вмешательства Сопротивления в работу российской железной дороги. Активисты ранее обесточивали объекты инфраструктуры, выводили из строя связь и портили пути. Все эти действия направлены на ослабление тылового обеспечения армии РФ и дестабилизацию оккупационных процессов.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по важным объектам военно-промышленного комплекса России. В ночь на 14 июня подразделения Сил обороны Украины поразили мощности АО "ННК" в Самарской области РФ и комбината в Невинномысске Ставропольского края.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня в Генштабе заявили об ударе по важному объекту ВПК в Московской области. Речь идет о технопарке "Резонит" в Зубовом Московской области. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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