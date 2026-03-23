Силы спецопераций ВСУ впервые показали кадры своего участия в боях за Киев. Видео

Силы специальных операций ВСУ впервые обнародовали архивные кадры своего участия в боях за Киев в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Небольшие группы спецназовцев проводили засады на колонны оккупантов и срывали их логистику.

Опубликованные материалы демонстрируют работу украинских военных непосредственно в тылу противника. Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ.

В начале вторжения их операторы выполняли задачи как на предыдущем крае обороны, так и на временно оккупированных территориях Киевской области. Малочисленные подразделения действовали автоматически, нанося удары по технике и живой силе российских войск.

На обнародованных кадрах видно засаду на колонну оккупантов. Украинские бойцы уничтожают российский вездеход "Витязь" из гранатометов, после чего открывают огонь по экипажу из стрелкового оружия.

После выполнения боевой задачи группа не оставила район операции и продолжила действовать на территории, которая находилась под контролем противника, выполняя дальнейшие специальные миссии.

Такие действия имели важное значение для срыва наступления российских войск на столицу. Именно слаженная работа украинских подразделений, в частности в тылу врага, стала одним из факторов успешной обороны Киева и сохранения государственности Украины.

Напоминаем, что в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 230 человек. Среди жертв военных преступлений по меньшей мере 25 – дети.

