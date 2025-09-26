Силы спецопераций взяли под контроль лесополосу в Донецкой области: детали успешного налета на позиции врага. Видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совершили успешный рейд вглубь российских позиций в Донецкой области. Благодаря работе спецназовцев ССО удалось уничтожить солдат российской армии и захватить трофеи.

Но главное – бойцы ССО взяли под контроль лесополосу. Силы спецопераций показали, как это происходило.

"Спецназовцы получили задачу:выявить, зайти, уничтожить, закрепиться и передать новозанятые врагом позиции в лесополосе в Донецкой области", – рассказали в ССО.

Как результат – лесополосу возвратили под контроль украинских защитников. Также бойцы ССО захватили 15 вражеских трофеев, в том числе оружие, радиостанции, телефоны и документы.

О ком речь

Силы специальных операций – отдельный род сил в составе Вооруженных Сил Украины, в состав которого входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, комплектуемых специально обученными специалистами, которые имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных и политически чувствительных операций.

ССО были созданы еще в 2016 году (напомним, что тогдашний президент Петр Порошенко даже ввел отдельный День Сил специальных операций).

А в 2019 году впервые в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, прошло сертификацию как подразделение SOF. Таким образом, бойцы ССО ВСУ получили право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Силы специальных операций нанесли точный удар по объектам 448-й ракетной бригады РФ в селе Шумаково Курской области. В результате была уничтожена техника и склады врага, включая пусковую установку "Искандер". В частности, во время операции было ликвидировано пять транспортно-заряжающих машин типа 9Т250, одну пусковую установку ОТРК "Искандер" и поражен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал объект. Дополнительно были разрушены склады и автомобильная техника противника.

